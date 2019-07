Pforzheim- Möglicher technischer Defekt verursacht Brand in Wohnhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Im sechsten Sock eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand in der Wohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden auch die darunterliegenden Stockwerke in Mitleidenschaft gezogen, sieben Wohnungen sind deshalb nicht mehr bewohnbar. Nach bisherigen Ermittlungen könnte als Brandursache ein technischer Defekt im Stromkasten der betroffenen Wohnung infrage kommen.

