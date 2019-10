Pforzheim – Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt am späten Mittwochabend ein 28-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße B463, als er bei Pforzheim von der Fahrbahn abkam und hierdurch stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige mit seiner Maschine kurz nach 23:30 Uhr die B463 von Dillweißenstein kommend in Richtung Pforzheim. In einer leichten Linkskurve kam er offenbar aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort nach einigem Metern mit einem Leitpfosten, welcher hierdurch aus dem Boden gerissen wurde. Infolge der Kollision stürzte der Zweifahrradfahrer direkt zu Boden, das Motorrad wiederrum wurde nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und kam dort nach etwa 85 Metern zum Liegen. Durch den Sturz erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzen zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

