Pforzheim – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Pforzheim (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am frühen Freitagvormittag der 45-jährige Fahrer eines Motorrads, als er aufgrund eines abbiegenden Pkws eine Vollbremsung machen musste und dabei zu Sturz kam.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 24-jährige Fahrer eines Pkws kurz vor 06:00 Uhr die Untere Wilferdinger Straße in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Emil-Strauß-Straße wollte er in diese nach links abbiegen und lies hierfür zunächst mehrere entgegenkommende Fahrzeuge passieren. Dann übersah er aber offenbar zunächst den ebenfalls entgegenkommenden 45-jährigen Motorradfahrer. Nachdem der 24-Jährige daher anfuhr und ein kurzes Stück zurückgelegt hatte, bemerkte er seinen Fehler und hielt sein Fahrzeug an. Der entgegenkommende Motorradfahrer hatte aber aufgrund des abbiegenden Pkws bereits eine Vollbremsung eingeleitet und kam hierdurch in der Folge zu Sturz, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Pkw kam.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort, bevor sie ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4019963