Pforzheim – Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Pforzheim (ots) – In eine Klinik eingeliefert werden musste am Samstagmittag eine 22-jährige, die in der Hirsauer Straße mit ihrem Motorrad verunfallte.

Gegen 11.45 Uhr befuhr sie die Hirsauer Straße in Richtung Pforzheim, als auf Höhe der Einmündung zur Riedstraße der vor ihr fahrende 47-jährige BMW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Da sie dies offenbar zu spät erkannte, bremste sie ihr Kraftrad zu stark ab, so dass sie zu Fall kam und mit ihrem Vordermann kollidierte. Sie wurde durch die Rettungskräfte für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht und das Motorrad abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt.

