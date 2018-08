Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Pforzheim (ots) – Ein in der Nacht auf Freitag gemeldeter Brand in der Nähe der Schießanlagen in Pforzheim entpuppte sich als ein in Flammen geratenes Kleinkraftrad. Der Brandort wurde im Waldgebiet zwischen dem Kirschenpfad und dem Wimsheimer Pfad … Lesen Sie hier weiter…

