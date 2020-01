Pforzheim – Nach Einbruch in Rohbau hochwertige Werkzeuge entwendet

Anzeige

Pforzheim (ots) – Hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen entwendeten unbekannte Täter in Zeit von Donnerstagabend bis Freitagfrüh, nachdem sie in einen Rohbau in der Kieselbronner Straße einbrachen. Die Unbekannten hebelten gewaltsam eine Eingangstür zum Rohbau einer Firma auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 EUR. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

