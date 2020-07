Pforzheim – Nach Unfall auf Autobahn – 49-jähriger schwer verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Autobahn A8 bei Pforzheim ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 49-jährige Mercedes-Fahrer gegen 04.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge prallte er zunächst rechts gegen die Leitplanke und kam letztlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der Mann wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Während der mehrstündigen Aufräumarbeiten war überwiegend einer der drei Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4643999 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4643999