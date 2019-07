Pforzheim – Nach Unfall davongefahren – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine bislang unbekannte Frau verursachte am Dienstagmittag in der Wimpfener Straße einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend davon. Die Frau parkte gegen 13.30 Uhr ihren dunklen VW-Golf mit Pforzheimer Zulassung gegenüber der Hausnummer 4 rückwärts aus. Hierbei stieß sie gegen einen geparkten Kleintransporter. Die Verursacherin stieg aus und sah sich die Schäden an. Anschließend stieg sie wieder in ihren Pkw und fuhr davon. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von geschätzten 1500 Euro. Die Frau wird als ca. 40 Jahre alt, mit blonden schulterlangen Haaren und Brillenträgerin beschrieben. Hinweise auf die Verursacherin nimmt das Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 entgegen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

