Pforzheim- Nach Unfallflucht hohen Sachschaden hinterlassen

Pforzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Zeit von Freitag 22 Uhr bis Samstag 3 Uhr einen in der Haidachstraße am Fahrbahnrand geparkten Mazda beschädigt. Der Verursacher hinterließ an der gesamten linken Fahrzeugseite einen Sachschaden von circa 6.000 Euro und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 186-4100, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

