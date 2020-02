Pforzheim – Nach Verdacht auf Sachbeschädigung: Betrunkener bepöbelt Polizisten und landet in der Zelle

Anzeige

Pforzheim (ots) – In einer Gewahrsamszelle endete für einen 23-Jährigen der Samstagabend in Pforzheim.

Der Mann hatte laut Zeugenaussage gegen 20:00 Uhr in der Hohenstaufenstraße mit der Faust gegen den Außenspiegel eines Fahrzeugs geschlagen, wodurch dieser möglicherweise beschädigt wurde. Bei der folgenden polizeilichen Aufnahme des Vorfalls verhielt der 23-Jährige sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und beleidigte einen der Beamten mehrfach und grundlos mit üblen Ausdrücken. Nachdem der betreffende Polizeibeamte den 23-Jährigen fragte, warum er ihn beleidige, sagte dieser sinngemäß, dass es sein Recht auf freie Meinungsäußerung sei. Letztlich nahmen die Einsatzkräfte den 23-Jährigen wegen seiner Aggressivität sowie seiner hohen Alkoholisierung in Gewahrsam. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige sowie eine Gebührenrechnung für den Aufenthalt in der Zelle.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4516673 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4516673