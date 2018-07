Pforzheim – Nach Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet

Pforzheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf der Hirsauer Straße flüchtete der zunächst unbekannte Verursacher zu Fuß von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 30-Jährigen aus Pforzheim handeln dürfte. Er konnte auch an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden. Der Verursacher war kurz vor 02.00 Uhr mit einem Ford Focus auf der Hirsauer Straße in Richtung Pforzheim unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault und stieß dann gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten VW. Anschließend blieb der Pkw aufgrund eines Achsbruchs liegen. Der beschuldigte 30-Jährige rannte anschließend entlang der Seegerstraße in Richtung Nagold davon. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

