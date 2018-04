Pforzheim – Nachbar mit Mistgabel verletzt

Karlsruhe (ots) – In Pforzheim-Eutingen kam es am Samstag zu einem Streit unter Nachbarn, in dessen Verlauf ein 61-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer Mistgabel leicht verletzte.

Kurz vor 12 Uhr geriet der 61-jährige Mann mit einer benachbarten Familie in einen zunächst verbalen Streit. Nachdem einige Beleidigungen gefallen waren, nahm der 61-Jährige eine Mistgabel in die Hand und stach damit über den Grundstückszaun. Dabei erwischte er seinen 59-jährigen Nachbarn an der Hand, der hierdurch eine leichte Verletzung erlitt.

