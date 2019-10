Pforzheim – Nächtliche Einbrüche am Samstag in Pforzheim

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte Täter brachen am Samstag um 02:43 Uhr in ein Geschäft in der Westlichen-Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim ein. Die Täter hatten sich über die Eingangstür Zutritt verschafft und im Verkaufsraum eine Geldkassette geleert.

Gegen 04:35 Uhr kam es dann zu einem weiteren Einbruch in einen Imbiss in der Luisenstraße. Zwei unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten im Verkaufsraum Bargeld sowie mehrere Flaschen Alkoholika. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231-186 3211, in Verbindung zu setzen.

