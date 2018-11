Pforzheim – Neun Gartenhütten aufgebrochen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in einer Gartenanlage der Pforzheimer Südweststadt (Werner-von Siemens-Straße) insgesamt neun Gartenhütten aufgebrochen. Die Langfinger hatten es in der Hauptsache auf Elektrowerkzeuge abgesehen. Die Schadenshöhe ist indes noch nicht absehbar.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4119685