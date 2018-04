Pforzheim – Papierabfall angezündet

Pforzheim (ots) – Im Bereich der Westliche-Karl-Friedrich-Straße / Baumstraße gelagerte Papierabfälle brannten am frühen Montagabend. Die Feuerwehr Pforzheim, die mit vier Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz war, hatte das Feuer rasch abgelöscht. Ein Schaden an Gebäuden entstand nicht. Ein Zeuge beobachtete gegen 19.30 Uhr einen ca. 8 – 9 Jahre alten Jungen, der zunächst um die gelagerten Papier- und Kartonabfälle herumschlich und dort vermutlich mit einem Feuerzeug hantierte. Als das Feuer dann ausbrach, versuchte der Junge dies auszutreten, was aber misslang. Anschießend rannte in Richtung Schlössle-Galerie davon. Der Junge hatte kurze Haare und war mit einem weißen T-Shirt und hellen Hosen bekleidet. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

