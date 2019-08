Pforzheim/Pfinztal – Ford Pick-up unfallbeschädigt in Pforzheim aufgefunden

Anzeige

Pforzheim Pfinztal (ots) – Der in der Nacht zum Mittwoch in Pfinztal-Söllingen gestohlene Ford „Ranger“ wurde am Donnerstagnachmittag mit Unfallbeschädigungen in Pforzheim aufgefunden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4355146).

Ein Beschäftigter des „Gemeindlichen Vollzugsdienstes“ der Stadt Pforzheim stellte das schwarze Fahrzeug, welches über die gesamte rechte Seite Unfallbeschädigungen aufweist, in der Eutinger Straße auf dem Parkplatz „Kohlebunker“ fest.

Noch ist unklar, wie das Auto abhandenkam und woher die Unfallschäden stammen. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 zu melden.

