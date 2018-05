Pforzheim – Pkw-Aufbruch – Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen schlugen gegen 03.30 Uhr unbekannte Täter in der Melanchthonstraße eine Scheibe eines geparkten schwarzen Daimlerchryslers ein. Eine aufmerksame Anwohnerin verständigte sofort die Polizei, als sie durch das Klirren der Scheiben auf die Tat aufmerksam geworden war. Hinweise auf die unbekannten Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Aus dem Pkw wurde eine hochwertige Sonnenbrille im Wert von 400 EUR entwendet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 1863311, in Verbindung zu setzen.

