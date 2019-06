Pforzheim – Pkw ausgewichen und gegen Verkehrszeichen gefahren

Anzeige

Pforzheim (ots) – Nach den Angaben eines 33-Jährigen sei er am Sonntag kurz nach 00.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Güterstraße unterwegs gewesen. In Höhe des Landratsamtes wäre ihm ein blauer Pkw, teilweise auf seiner Fahrbahnseite, entgegengekommen. Der Fahrer habe mehrmals die Lichthupe betätigt. Daraufhin sei er nach rechts ausgewichen, mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein gestoßen und anschließend gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Am Fahrzeug des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro. Der Fahrer des blauen Pkw wäre ohne anzuhalten weitergefahren. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4289971