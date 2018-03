Pforzheim – Pkw fährt von Parkplatz los und bringt Kastenwagen zum Kippen

Pforzheim (ots) – Beim Ausparken eines Pkws streifte am Donnerstag gegen 14.35 Uhr in der Pforzheimer Zehnthofstraße beim Emma-Jäger-Bad ein von hinten vorbeifahrender Kastenwagen so unglücklich das eingeschlagene Vorderrad des Autos, dass der Klein-Lkw zur Seite umkippte. Der 25-jährige Pkw-Fahrer sowie der 65 Jahre alte Fahrzeuglenker des Transporters trugen beide leichte Verletzungen davon und kamen unter Einsatz zweier Rettungsteams zur ambulanten Behandlung in Kliniken. Auch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 10.000 Euro.

