Pforzheim – Pkw-Fahrer löst Verkehrsunfall aus und flüchtet

Pforzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer geriet am Dienstag, gegen 19:15 Uhr, auf der Hirsauer Straße in Pforzheim in den Gegenverkehr, so dass eine 52-jährige Seat-Fahrerin zum Ausweichen gezwungen war. Hierbei ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Die 52-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 463 von Dillweißenstein kommend in Richtung Unterreichenbach. Aufgrund der Wetterbedingungen und seiner überhöhten Geschwindigkeit geriet im Kurvenbereich plötzlich der unbekannte Pkw-Fahrer auf ihre Spur. Die Seat-Fahrerin war zum Ausweichen gezwungen und beschädigte hierbei die komplette rechte Fahrzeugseite, als sie an den seitlich befindlichen Leitplanken entlang streifte. Mehrere Zeugen konnten den Vorgang bestätigen.

Von dem Mercedes-Fahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen etwa 50-jährigen Mann handelte. Die Farbe des nun gesuchten Fahrzeuges war grau. Nach Angaben der Zeugen beginnt das Nummernschild des Unfallverursachers mit „PF“.

Weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186-4100, mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4301323