Pforzheim – Pkw-Fahrer mit etwa 1,9 Promille im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs

Pforzheim (ots) – Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 11:40 Uhr im Bereich der Jahnstraße in Pforzheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit etwa 1,9 Promille am Steuer erwischt. Eine Streifenbesatzung wurde auf den Pkw-Fahrer aufmerksam, da er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und die Hauptuntersuchung an seinem Fahrzeug abgelaufen war. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest, so dass ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Ohne zu zögern übergab der Pkw-Fahrer im Anschluss seinen Führerschein der Polizei.

