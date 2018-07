Pforzheim – Pkw-Fahrer streift Auto auf Supermarktparkplatz und flüchtet – Zeuge gesucht!

Pforzheim (ots) – Während eine Frau am Donnerstag, zwischen 13:15 und 14:00 Uhr, ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Straße Am Mühlkanal in Pforzheim tätigte, streifte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer ihren auf dem Kundenparkplatz abgestellten VW. Hierbei entstand ein Sachschaden an dem blauen Fahrzeug von etwa 1000 Euro. Ein Zeuge hatte die Tat offenbar beobachtet und hinterließ am Heckwischer des geschädigten Autos einen Zettel mit dem Nummernschild des flüchtigen Unfallverursachers. Dieser Zeuge oder auch weitere Zeugen des Unfalls werden nun gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, telefonisch unter 07231/186-4100, in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4019574