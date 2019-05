Pforzheim – Pkw-Fahrer tödlich verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Samstagvormittag kam es in Pforzheim, auf dem Kirschenpfad, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines Toyota getötet wurde. Die bisherigen Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass der Toyotafahrer allein beteiligt aus unbekannter Ursache beim Befahren des Kirschenpfades in Richtung Wurmberger Straße von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und sich hiernach überschlug. Hierdurch wurde der Fahrzeugführer, der allein im Pkw saß, so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Den Sicherheitsgurt hatte der Fahrer angelegt

Neben drei Fahrzeugen der Polizei zur Unfallaufnahme und Sperrung, befanden sich von der Berufsfeuerwehr Pforzheim vier Fahrzeuge und vom Rettungsdienst ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4267690