Pforzheim – Polizei geht Hinweis auf verbotenes Autorennen nach und sucht Zeugen

Pforzheim (ots) – Nach einer Anzeige ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens am Donnerstag in Pforzheim.

Laut Zeugenangaben waren gegen 21 Uhr drei bis vier Fahrzeuge, darunter ein dunkler BMW und ein roter Sportwagen, in der Innenstadt unterwegs. Die Autos seien von der Goethestraße aus in die Jahnstraße und weiter Richtung Calwer Straße gefahren. Dabei seien die Fahrzeuge nicht nur viel zu schnell, sondern auch sehr laut gewesen. An der Kreuzung Jahnstraße / Kaiser-Friedrich-Straße hätten die Autos an der roten Ampel angehalten und bei Grünlicht dann wieder stark beschleunigt. Die Einsatzkräfte konnten im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung die betreffenden Wagen nicht mehr feststellen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

