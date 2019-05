Pforzheim – Polizei sucht Hinweisgeber nach Einbrüchen in mehrere Gartenhütten

Anzeige

Pforzheim (ots) – Offenbar in gleich neun Gartenanlagen und Gartenhütten eingebrochen wurde von Freitag auf Samstag in den Pforzheimer Krautgärten. Am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr wurde der erste bekannt gewordene Einbruchsfall der Polizei gemeldet. Wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab, sind die bislang unbekannten Täter in mindestens acht weitere Parzellen eingedrungen und haben gewaltsam Schließmechanismen und Türen von Gartenhütten aufgebrochen. In einer Hütte wurde ein Geißfuß entwendet, mit dem offensichtlich weitere Hütten aufgebrochen wurden. Ferner fielen den Langfingern Werkzeug, eine Werkzeugkiste und mehrere Flaschen Bier in die Hände. Am Freitagabend fand wohl eine Feier Jugendlicher in der Nähe statt. Inwieweit hierbei ein Zusammenhang bestehen könnte ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweisgeber setzten sich bitte unter 07231/186-3211 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd oder mit dem sachbearbeitenden Polizeiposten Pforzheim-Brötzingen unter 07231/466060 in Verbindung.

