Pforzheim- Polizei sucht Unfallzeuge nach Verkehrsunfallflucht

Pforzheim (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht zum Montag in der Unteren Augasse in Pforzheim.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte gegen 01.00 Uhr vermutlich beim Ein- / bzw. Ausparken den parkenden Nissan an der Stoßstange vorne links. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch die Beamten des Verkehrskommissariat Pforzheim konnten an der Unfallstelle Bruchstücke eines Rücklichts aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

