Pforzheim – Polizei sucht vermeintliche Unfallstelle nach Trunkenheitsfahrt – Korrektur Telefonnummer

Pforzheim (ots) – Eine Polizeistreife stellte am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr einen BMW mit frischen Unfallspuren fest. Das Auto stand mit eingeschaltem Abblendlicht und Innenbeleuchtung am Fahrbahnrand der Lindenstraße, in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Im Fahrzeug befand sich ein 39-jähriger Mann, der auf dem zurückgelehnten Fahrersitz schlief. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Aufgrund der Lage vor Ort, bestand der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung einen Unfall verursacht hatte. Da ein Atemalkoholtest nicht durchführbar war, wurde der 39-Jährige zur Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Während der Maßnahmen verhielt sich der Mann bereits sehr unkooperativ und leistet beim Verbringen zur Dienststelle auch Widerstand. Wer Hinweise auf eine mögliche Unfallstelle geben kann oder der Mann mit seinem BMW fahrend gesehen hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 07231 186-3211 an das Polizeirevier Pforzheim-Nord.

