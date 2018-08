Anzeige

Pforzheim (ots) – Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet nach Graffiti-Schmierereien an Gebäudefassaden, Toilettenhäuschen und Sitzbänken im Bereich des Stadtgartens um Zeugenhinweise. Eine Reinigungskraft hat am Montag an der Hausfassade des … Lesen Sie hier weiter…

