Pforzheim – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an zwei Pkw

Anzeige

Pforzheim (ots) – Einen erheblichen Sachschaden von rund 10.000 Euro verursachte am Wochenende ein bislang unbekannter Täter an zwei geparkten Fahrzeugen in der Kiehnlestraße. Ein schwarze 5er BMW sowie ein dahinter ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen bei der Schlössle-Galerie geparkter roter Mazda wurden im Zeitraum von Samstag, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 02.00 Uhr, erheblich verkratzt. Sowohl die vier Fahrzeugseiten, das Dach als auch der Kofferraumdeckel des BMW wurden mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Beim Mazda wurde die Motorhaube zerkratzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 07231/186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4268605