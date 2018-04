Pforzheim – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Pforzheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen hat sich gegen 6.15 Uhr auf der zweispurigen Deimlingstraße in Nähe der Pforzheimer „Östliche Karl-Friedrich-Straße“ ein Verkehrsunfall ereignet. Einer der Beteiligten fuhr anschließend weiter.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei kam es zwischen einem VW-Touran-Fahrer und einem Opel-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel zur Kollision. Der VW-Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Am Opel entstand ein Schaden von geschätzten 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3927561