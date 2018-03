Pforzheim – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Pforzheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr in der Kelterstraße Höhe Untere Wilferdinger Straße in Pforzheim, bei dem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden ist.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein 36 Jahre alter Skoda-Fahrer beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr die Vorfahrt einer Audi-Fahrerin missachtet haben. In der Folge streifte er das Fahrzeug. Da beide Beteiligten zum Unfallhergang widersprüchliche Angaben machten, sucht die Verkehrsunfallaufnahme Pforzheim Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Die Hinweisgeber können sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07231/1864100 melden.

