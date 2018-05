Pforzheim – Polizeidienstgebäude beschädigt

Pforzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür des Polizeireviers Pforzheim Nord. Hierzu soll der Täter mit einem spitzen Gegenstand gegen die Glasscheibe geschlagen haben, so dass mehrere Einkerbungen entstanden sind. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/1863211 in Verbindung zu setzen.

