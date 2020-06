Pforzheim – Polizisten attackiert und beleidigt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bei einem Einsatz am Sonntagmorgen in einer Bäckerei in der Bleichstraße in Pforzheim wurden Polizisten attackiert und beleidigt.

Die Beamten sind zunächst von einer Mitarbeiterin der Bäckerei verständigt worden, da sich eine Frau im Geschäft aufhielt, die trotz Hausverbotes nicht gehen wollte. Die 64-jährige alkoholisierte Dame wollte auch dem Platzverweis der eingetroffenen Polizisten nicht Folge leisten, so dass sie aus der Bäckerei geschoben werden musste. Außerhalb beleidigte sie die Beamten in Anwesenheit von mehreren Passanten. In der Folge konnte die Frau wegen ihrer starken Alkoholisierung und Aggressivität nicht unbeaufsichtigt bleiben und wurde für einen polizeilichen Gewahrsam ins Polizeifahrzeug gesetzt. Dort bespuckte sie eine Polizistin. In der Gewahrsamsunterkunft wehrte sich die Frau weiter gegen die Maßnahmen und kratzte die bereits zuvor bespuckte Beamtin am Unterarm, die ihren Dienst aber fortsetzen konnte.

Die Passanten, die den Vorfall vor der Bäckerei beobachteten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 1863311 zu melden.

