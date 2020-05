Pforzheim – Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag in Pforzheim ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden.

Gegen 15:00 Uhr beabsichtigte eine 73-jährige Opelfahrerin von der Jörg-Ratgeb-Straße nach links in die Leopoldstraße einzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des 48-jährigen Radfahrers, welcher auf der Jörg-Ratgeb-Straße der 73-Jährigen entgegenkam. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

