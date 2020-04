Pforzheim – Rascher Fahndungserfolg für neue Segway-Streife der Polizei: Zwei Graffiti-Sprayer gehen den Beamten ins Netz

Anzeige

Pforzheim (ots) – Kaum ist die Segway-Streife des Polizeipräsidiums Pforzheim installiert, haben die Beamten ihre neuen Vehikel schon mit Erfolg eingesetzt und zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt.

Am Freitagmorgen waren Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Nord unter anderem im Bereich des Enzauenparks mit den Segways auf Streife. Dort entdeckten sie unterhalb einer Brückenüberführung zwei Personen, die sich offenbar bei Erblicken der Streife hinter einem Gebüsch verstecken wollten. Die Beamten spürten die beiden jungen Männer jedoch auf und sahen, dass einer von ihnen eine Vorlage für Graffiti-Farbschmierereien in der Hand hielt. Nachdem die Einsatzkräfte an einem Stützpfeiler noch ein frisch gesprühtes Graffitizeichen sowie weitere Beweismittel fanden, wurde die Tat dann auch schnell zugegeben. Die beiden jungen Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ob und in wieweit sie auch für andere Farbschmierereien verantwortlich sind, wird jetzt ermittelt.

Frank Weber, Pressestelle

