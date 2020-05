Pforzheim – Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Samstagvormittag hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 62-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Der Rollerfahrer war gegen 10 Uhr auf der Genossenschaftsstraße unterwegs, als ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus einer Einfahrt fuhr, die Straße querte und nach links abbiegen wollte. Dabei übersah er offensichtlich den herannahenden Rollerfahrer.

Um eine Kollision zu vermeiden bremste der Rollerfahrer so stark, dass sein Roller ins Rutschen geriet, er zu Sturz kam und in der Folge gegen die Frontstoßstange des Pkw prallte. Durch den Unfall wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit.

