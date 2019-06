Pforzheim – Rotlicht an Kreuzung missachtet

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Samstag gegen 18:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Westlichen Karl-Friedrich-Straße an der Kreuzung zur Antoniusstraße in Pforzheim. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Ein 46-jähriger Opel Fahrer missachtete das Rotlicht an der oben genannten Kreuzung, so dass es zu einem Zusammenstoß mit einer 36-jährigen VW-Fahrerin kam. Im Auto der 36-Jährigen befanden sich zudem zwei Kinder, welche durch die Kollision leichte Verletzungen erlitten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4286919