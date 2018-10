Pforzheim – Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 69-jähriger VW-Fahrer verursachte am Montagnachmittag einen Unfall auf der Bundesstraße 294 bei der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Nord. Der Mann befuhr gegen 15.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Bretten. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete das für ihn geltende Rotlicht. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Nisssan, dessen 57-jähriger Fahrer nach links auf die Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe auffahren wollte. Bei dem Unfall wurde der Nissan-Fahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 23.000 Euro.

