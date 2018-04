Pforzheim- Schlägerei vor Gaststätte- Polizist verletzt

Pforzheim (ots) – Bei einer Auseinandersetzung am Sonntag vor einer Gaststätte in der Dillsteiner Straße gegen 22.30 Uhr ist ein Polizist dienstunfähig verletzt worden. Drei männliche Hausbewohner beschwerten sich aufgrund zu lauter Musik, weshalb es zu zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Trio und mehreren Gästen kam. Schließlich verlagerte sich die Auseinandersetzung zwischen den teilweise alkoholisierten Männern vor die Kneipe wo sie gegenseitig aufeinander einschlugen. Bei Eintreffen der Polizei wollten die Beamten die Streithähne trennen, als ein Polizist von einem 28-jährigen einen Schlag auf den Kopf erhielt und dabei verletzt wurde. Erst nach Eintreffen weiterer Streifenwagenbesatzungen konnte die Lage entspannt und der Angreifer festgenommen werden. Hinsichtlich möglicher im Raum stehender weiterer Körperverletzungsdelikte dauern die Ermittlungen noch an.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3917412