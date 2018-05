Pforzheim – Schuldeneintreiber entwenden Handy und Geldbeutel eines 29-Jährigen

Pforzheim (ots) – Ein 29-Jähriger war am Donnerstag, gegen 20:30 Uhr, in Pforzheim auf der Weiherstraße in Richtung Turnplatz unterwegs, als zwei bislang unbekannte Männer ihn bedrohten, körperlich angriffen und schließlich zur Herausgabe seines Handys und Geldbeutels brachten. Offenbar versuchten die Tatverdächtigen Schulden bei dem Geschädigten einzutreiben, welche durch einen Freund des 29-Jährigen entstanden sind. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden Tatverdächtigen forderten den 29-Jährigen zunächst zur Herausgabe seines Handys auf. Als er der Forderung nicht nachkam, versuchten sie auf ihn einzuschlagen. Dem Geschädigten gelang es zunächst den Schlägen auszuweichen. Er verlor jedoch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Daraufhin wurde er erneut bedroht. Die beiden Männer forderten nun die Herausgabe seines Handys und seines Geldbeutels. Der Geschädigte händigte nun beide Gegenstände aus. Zwischenzeitlich mischte sich eine Frau in das Tatgeschehen ein, welche den Vorfall beobachtet hatte. Die Tatverdächtigen ließen daraufhin von dem 29-Jährigen ab und flüchteten mit den Wertgegenständen in einem schwarzen BMW.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd freut sich über sachdienliche Hinweise und nimmt diese gerne telefonisch unter 07231/186 – 3311 entgegen.

