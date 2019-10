Pforzheim – Schwarzer SUV flüchtet nach Verkehrsunfall

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Dienstag gegen 06:50 Uhr kam es in der Straße Im Altgefäll in Pforzheim zu einem Verkehrsunfall zwischen dem bislang unbekannten Fahrer eines SUV und einem 52-jährigen Motorradfahrer. Der unbekannte Unfallverusacher war auf der Höhe einer Bushaltestelle aufgrund eines haltenden Busses mit seinem Fahrzeug zum Stillstand gekommen, als er sich plötzlich dazu entschloss das Hindernis zu umfahren. Zeitgleich war der 52-jährige Motorradfahrer im Gegenverkehr unterwegs. Der 52-Jährige wurde vermutlich mit dem linken Außenspiegel des unbekannten Fahrzeugs an der Hand erfasst. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07231/186-4100 mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

