Pforzheim – Schwertransport fährt sich fest und blockiert Straße

Pforzheim (ots) – Falsch abgebogen ist in den frühen Morgenstunden am Montag gegen 02.30 Uhr ein 47-jähriger Fahrer eines Schwertransportes in der Pforzheimer Nordstadt. Der Mann bog mit dem über 20 Meter langen Sattelzug von der Heinrich-Wieland-Straße fälschlicherweise in die Friedrich-Ebert-Straße ab. Beim Abbiegevorgang streifte der 47-Jährige einen Ampelmast und fuhr sich dann fest. Dem Fahrer war es nicht möglich den über 140 Tonnen schweren Schwertransport rückwärts aus der Friedrich-Ebert-Straße herauszufahren.

Im genannten Bereich mussten mehrere Zufahrtstraßen gesperrt werden, was im Berufsverkehr zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die Bergungsmaßnahmen dauern aktuell noch an. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

