Pforzheim- Sehr dicht überholt und davon gefahren- Zeugen gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine 66-jährige BMW-Fahrerin ist am Dienstagmorgen von einem bislang unbekannten Autofahrer sehr dicht überholt worden. Als sie gegen 9.30 Uhr auf der Arlingerstraße stadtauswärts unterwegs war, fuhr das Auto derart nah und schnell an ihr vorbei, dass sie nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte sie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dessen Fahrer hat vermutlich den Streifvorgang nicht bemerkt und ist davon gefahren, noch bevor die 66-Jährige reagieren konnte. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Überholenden geben können, und auch der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim unter Telefon 07231 186-4100, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4096705