Pforzheim – Seniorin mit Enkeltrick getäuscht

Pforzheim (ots) – Wie der Polizei am Donnerstag bekannt wurde, ist es Betrügern bereits Ende Januar gelungen, eine Frau aus dem Pforzheimer Stadtteil Sonnenhof so zu beeinflussen, das sie ihnen eine größere Geldsumme übergab.

Ende Januar erhielt die Frau einen Anruf von einem Mann, der angab, der Freund ihrer Tochter zu sein. Die Frau glaubte dem Mann, der ihr erzählte, dass er für einen Autokauf dringend Geld bräuchte. Am nächsten Tag hob die Frau das gewünschte Geld von ihrem Konto ab. Der vermeintliche Freund der Tochter wies die Seniorin am Telefon an, das Geld an eine angebliche Mitarbeiterin des Autohändlers zu übergeben. Diese würde im Laufe des Tages bei ihr vorbeikommen. Gutgläubig übergab die Geschädigte der Unbekannten dann das Geld. Ein paar Tage später rief der angebliche Freund wieder an und wollte nun Geld um ein Haus zu kaufen. Er versicherte der Seniorin, dass er das Geld zurückzahlen würde. Diese hob daraufhin noch insgesamt zweimal einen Geldbetrag in jeweils fünfstelliger Höhe ab. Beide Male wurde die Dame wieder dazu angehalten, das Geld einer vom Anrufer benannten Person zu übergeben. Der finanzielle Schaden für die Geschädigte beläuft sich auf einen Betrag in sechsstelliger Höhe.

Die Polizei weist aufgrund der aktuell vermehrt festgestellten Anrufe erneut darauf hin, sich auf kein Gespräch mit den Betrügern einzulassen. Übergeben Sie weder persönliche Daten am Telefon, noch Bargeld oder Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen. Kontaktieren Sie im Anschluss eines solchen Telefonats über den Polizeinotruf unter der 110 Ihre Polizei.

