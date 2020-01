Pforzheim – Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls -Zeugenaufruf

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine 82-jährige Seniorin wurde am Mittwochmittag gegen 12:20 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße von einem Hausierer bestohlen. Nachdem die Dame dem Mann an der Haustür ein ihr angebotenes Glas Honig abkaufte, betrat dieser ihre Wohnung und bat sie um gebrauchte Honiggläser, weshalb die Frau in den Keller ging. Als sie zurück in die Küche kam, war der Mann mitsamt dem zuvor auf dem Küchentisch abgelegten Geldbeutel der 82-Jährigen verschwunden. Gegen Nachmittag wurde der Geldbeutel ohne das darin enthaltene Bargeld in einem nahegelegenen Gebüsch wieder aufgefunden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,8 Meter groß, zirka 50 Jahre alt, sprach akzentfreies deutsch, trug eine dunkle Wollmütze und war dunkel bekleidet.

Wer möglicherweise ebenfalls von der beschriebenen Person Honig gekauft hat oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 1863311 in Verbindung zu setzten.

