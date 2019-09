Pforzheim – Suche nach Unfallverursacher nach Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am 13.09.2019, 18.30 Uhr, kam es in Pforzheim, B 10, zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige PKW-Lenkerin aus Bretten, befuhr die B 10 von Pforzheim in Richtung Mühlacker. Dort überfuhr sie eine auf der Fahrbahn liegende Warntafel, 100 x 50 cm groß und ca. 15 kg schwer. Durch dieses Überfahren wurde der PKW der Frau beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug, das die Warntafel verloren hat, geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim 07231/186-4100, zu melden.

