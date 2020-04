Pforzheim – Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine blutende Nase, eine Platzwunde sowie ein fehlendes Stück Schneidezahn, waren die Folge eines Angriffs auf einen 17-Jährigen in einem Linienbus.

Am Dienstagabend, gegen 21.20 Uhr, stiegen der Geschädigte, sowie eine vier-köpfige Gruppe Jugendlicher an der Bushaltestelle Sonnenhof in den Bus der Linie 2. Auf dem Weg in die Innenstadt sollen, laut Angaben des Geschädigten, die Jugendlichen den 17-Jährigen auf arabischer Sprache beschimpft haben. Dies steigerte sich bis mindestens zwei der vier jungen Männer zwischen den Haltestellen Heinrich-Stephan-Straße und Leopoldplatz den Geschädigten mit Fäusten und Fußtritten attackierten. Alle Beteiligten verließen an der Haltestelle Leopoldplatz den Bus. Die vier Tatverdächtigen gingen im Anschluss in Richtung Shell-Tankstelle in der Baumstraße. Der Geschädigte rief über Notruf die Polizei.

Die zwei Hauptverdächtigen können durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: zwischen 15 und 16 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß, schlanke Figur, leichter Vollbart, arabisches Aussehen, bekleidet mit weißer Weste und heller Basecap 2. Person: zwischen 15 und 16 Jahre alt, etwa 175-180 cm groß, schlanke Figur, lange lockige Haare, bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 07231 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4578012 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4578012