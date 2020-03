Pforzheim – Technische Defekte führen zu Bränden

Anzeige

Pforzheim (ots) – Gleich zwei Mal musste am Donnerstagmorgen eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Süd zu Bränden fahren, welche durch einen technischen Defekt ausgelöst wurden.

Gegen 06:45 Uhr fing ein BMW in der Habermehlstraße Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Fahrzeug, an dem Schaden in noch unbekannter Höhe entstand, musste abgeschleppt werden.

Kurz darauf, gegen 09:45 Uhr, fing in einem Wohnhaus in der Kniebisstraße ein Wäschetrockner an zu brennen. Drei im Anwesen befindliche Bewohner konnten selbstständig das Gebäude verlassen. Durch die Feuerwehr wurde auch dieser Brand zügig gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 10.000 Euro.

