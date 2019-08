Pforzheim – Trickbetrüger entlocken einem Mann 35.000 Euro

Anzeige

Pforzheim (ots) – Trickbetrüger kontaktierten am Mittwochabend einen 72-jährigen Mann aus dem Pforzheimer Stadtteil Hohenwart per Telefon und schafften es, durch geschickte Gesprächsführung ihm 35.000 Euro zu entlocken. Noch am selben Abend, gegen 19:00 Uhr fand die Geldübergabe statt.

Mit unterdrückter Nummer erhielt der Geschädigte zunächst einen Anruf. Eine Frau war am Apparat und fragte ihn, ob er sie erkennen würde. Der Mann vermutete hinter der unbekannten Stimme eine Frau aus dem Bekanntenkreis und teilte der Anruferin den Namen mit. Die Trickbetrügerin nahm daraufhin die fremde Identität an und gab vor, gerade beim Notar zu sitzen und eine Wohnung kaufen zu wollen. Angeblich gäbe es jedoch Probleme und die vermeintliche Bekannte benötige dringend Bargeld, welches sie dem 72-Jährigen auch umgehend zurückerstatten würde. Gegen 17:00 Uhr machte sich der Geschädigte auf den Weg zur Bank, hob 35.000 Euro ab, und übergab das Geld wenig später an einen Trickbetrüger.

Der Mann, welcher bei dem 72-Jährigen aufschlug, um das Geld an sich zu nehmen, konnte als jung und klein beschrieben werden. Der Trickbetrüger trug helle Kleidung und gab an „May“ zu heißen. Weiter Angaben liegen bislang nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 – 3311, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

Tipps der Polizei: – Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. – Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. – Lassen Sie sich unter Druck setzen. Prüfen Sie die Angaben des Anrufers. – Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. – Informieren Sie bei einem verdächtigen Anruf sofort die Polizei unter der Nummer 110.

