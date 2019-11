Pforzheim – Trunkenheit im Verkehr

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Mittwoch gegen 20:00 Uhr meldete ein Zeuge zwei betrunkene männliche Personen, welche auf der Straße Mäurachsteige in Pforzheim direkt neben einem Leichtkraftrad liegen würden. Beim Eintreffen der der Polizei vor Ort, gab einer der beiden Männer an, als Beifahrer mit dem Leichtkraftrad unterwegs gewesen zu sein. Bei einem im Anschluss durchgeführten Alkoholtest hatte der Beifahrer etwa 2,3 Promille intus. Da davon auszugehen ist, dass es sich bei der zweiten Person, einem 33-jährigen Mann, um den Fahrer des Leichtkraftrades handelt, wurde dieser zur Blutentnahme aufs Polizeirevier verbracht. Das Leichtkraftrad wurde beschlagnahmt. Die beiden Männer wiesen keine Verletzungen auf.

